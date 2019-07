Düsseldorf gibt bei Karaman Entwarnung

Juergen Schwarz, getty

Kenan Karaman zog sich einen Kapselriss zu

Angreifer Kenan Karaman vom Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf hat einen Kapselriss mit Einblutung im rechten Knie erlitten. Das gab der Ex-Meister am Montag bekannt.

Allerdings ist das Innenband nicht betroffen, sodass Karaman nicht längerfristig ausfällt, so die Fortuna. Der 25-Jährige hatte sich am Samstag im Training am Wiesensee verletzt und war am Montagvormittag zur Untersuchung nach Düsseldorf gefahren.