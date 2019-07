Schalkes Raman gelobt Besserung nach Fehlschuss

Jörg Schüler, getty

Benito Raman trägt nun das Trikot des FC Schalke 04

Mit 3:1 besiegte der FC Schalke 04 am Montag den Reviernachbarn Rot-Weiß Oberhausen im ersten Testspiel unter der Leitung von Trainer David Wagner. Dass der Sieg nicht höher ausfiel, lag auch an S04-Neuzugang Benito Raman.

"Ich habe es überall im Internet gesehen. Wenn man so ein Tor schießt, lädt das keiner hoch, aber so war es natürlich überall", so der Belgier auf seiner offiziellen Präsentation über seinen Fehlschuss.

Nach Vorlage von Rabbi Matondo, der den Ball mustergültig im Strafraum quer legte, hatte Benito Raman im Spiel gegen Oberhausen nur noch das leere Tor vor sich. Doch sein Schuss ging links am Gehäuse vorbei, der Angreifer blieb beim Debüt ohne Torerfolg.

Raman gelobte jedoch gleich Besserung: "Es war mein dritter Tag und es kann schonmal passieren, dass man so eine Chance auslässt. Natürlich muss ich das Tor machen, aber es war nur ein Freundschaftsspiel und ich bin sicher, dass ihn reinmache, wenn es drauf ankommt."

Der 24-Jährige, der seine Torgefahr in der vergangenen Saison für Fortuna Düsseldorf mit zehn Toren unter Beweis stellte, bezeichnete seinen neuen Arbeitgeber indes als einen "der größten Vereine in Deutschland". Entsprechend froh war, als der Bühne nach langem Tauziehen über die Bühne ging.

Zudem formulierte der Angreifer ambitionierte Ziele mit seinem neuen Klub: "Schalke hat in der Vergangenheit oft europäisch gespielt, das möchte ich mit dem Verein auch erreichen." Raman unterschrieb auf Schalke einen Vertrag bis 2024, der Revierklub überwies 13 Millionen Euro an die Fortuna.