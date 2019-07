Bayern vor Verpflichtung von Spurs-Star Trippier?

Laurence Griffiths, getty

Kieran Trippier wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern will sich in diesem Sommer nicht nur auf der offensiven Außenbahn verstärken. Auch für die rechte Abwehrseite wird ein Neuzugang gesucht. Offenbar denken die Münchner nun über den englischen Nationalspieler Kieran Trippier nach. Das berichtet "Sky Sports" aus England.

Der 28-Jährige ist demnach einer von mehreren Kandidaten, die der deutsche Rekordmeister in Erwägung zieht. Ob Trippier allerdings in das Profil der Bayern passt, darf zunächst bezweifelt werden. So sucht der amtierende Double-Sieger dem Vernehmen nach einem Backup für der Stammkraft Joshua Kimmich.

Kieran Trippier, der seit 2015 für Tottenham Hotspur in der Premier League aufläuft, könnte "Sky Sports" zufolge jedoch für einen Spieler, der überwiegend auf der Bank Platz nehmen müsste, zu teuer sein.

Zudem konkurriert der FC Bayern im Falle eines Interesses mit großen europäischen Top-Klubs um die Dienste Trippiers, der in London vor zwei Jahren bis 2022 verlängert hatte. Sowohl Atlético Madrid als auch Juventus Turin haben dem Bericht nach bereits Gespräche mit Tottenham gesucht. Auch der SSC Neapel gilt als dankbarer Abnehmer.

Gerüchte auch um Joao Cancelo und Henrichs

Der Rechtsfuß stammt aus der Jugend von Manchester City. Über Stationen in Barnsley und Burnley wechselte er 2015 zu den Spurs. Mittlerweile blickt er auf 107 Spiele in der Premier League und 24 Spiele auf europäischer Ebene zurück.

Trippier ist derweil nicht der erste Rechtsverteidiger, der in diesem Sommer mit den Münchnern in Verbindung gebracht wurde. So mehrten sich bereits Gerüchte, dass Juve-Verteidiger Joao Cancelo bei Bayern hoch im Kurs steht. Auch der deutsche U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs von AS Monaco wurde mehrfach genannt.