VfB Stuttgart verleiht Youngster nach Polen

Thomas Niedermueller, getty

David Kopacz verlässt den VfB Stuttgart vorerst auf Leihbasis

Mit David Kopacz sicherte sich der VfB Stuttgart im Sommer 2018 ein hoffnungsvolles Talent aus dem Nachwuchs von Borussia Dortmund. War Kopacz in der U19 des BVB allerdings Leistungsträger, spielte er in Stuttgart keine große Rolle. Eine Leihe soll dem Deutsch-Polen nun Spielpraxis auf Profi-Niveau verschaffen.

Der VfB bestätigte am Dienstag, dass Kopacz dem Ländle den Rücken kehrt und in der Saison 2019/20 auf Leihbasis für den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze spielt. Kopacz Vertrag in Stuttgart endet im Sommer 2022.

"David ist auf einem guten Weg, das wurde zuletzt auch durch seine Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft mit der polnischen Auswahl unterstrichen. Für Davids weitere Entwicklung ist es sehr wichtig, auf Vereinsebene regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Deshalb ist die Leihe zu Górnik Zabrze sowohl für ihn als auch für den VfB eine sehr gute Lösung", erklärte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat den Schritt.

In Stuttgart verpasste Kopacz 2018/19 sein Profidebüt. Der Offensivspieler stand lediglich 17 Mal für die zweite Mannschaft der Schwaben in der Regionalliga auf dem Rasen.