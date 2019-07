Nach Korb von Werner: Forciert der BVB den Mandzukic-Deal?

Während Timo Werner dem BVB abgesagt hat, denkt Mario Mandzukic über einen Wechsel nach

Der Verkauf von Abdou Diallo zu PSG spülte 32 Millionen Euro in die Kassen von Borussia Dortmund. Dank der Einnahmen könnte der BVB nun erneut auf dem Transfermarkt aktiv werden. Einem Bericht zufolge soll etwa der Deal mit Mario Mandzukic von Juventus Turin in Angriff genommen werden.

Wie die "Sport Bild" berichtet, beschäftigt sich der BVB nach wie vor mit dem ehemaligen Profi des FC Bayern. Auch Mandzukic selbst denke weiterhin über einen Abschied aus Turin nach. Zuletzt kursierten zum Teil widersprüchliche Meldungen über die Zukunft des Mittelstürmers.

Noch in dieser Woche soll der Kroate entscheiden, ob er bei der alten Dame bleiben will oder sein Glück bei einem neuen Verein sucht. Mandzukic ist noch bis 2021 an Juve gebunden. Seine Ablösesumme soll laut dem Bericht 15 bis 20 Millionen Euro betragen.

Schon im April 2018, noch bevor Mandzukic eine überragende WM spielte, habe der BVB beim Management des späteren Vizeweltmeisters angeklopft. Sportdirektor Michael Zorc sei jedoch abgeblitzt.

Die aktuellen Wechsel-Gedanken von Mandzukic seien nun aber erneut an Zorc herangeführt worden. Konkrete Verhandlungen hat es laut "Sport Bild" indes noch nicht gegeben.

Mandzukic wird seit einigen Wochen mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Gerade italienische Medien sehen die Schwarz-Gelben in der Pole Position. Auch der FC Bayern war angeblich an einer Rückholaktion des 33-Jährigen interessiert. Doch Karl-Heinz Rummenigge dementierte die Gerüchte bereits.

Timo Werner will nicht zum BVB

Dass der BVB das Werben um Mandzukic überhaupt intensiviert, liegt wohl daran, dass der Revierklub von einem anderen Kandidaten offenbar eine Absage erteilt bekommt hat: Timo Werner. Laut "Sport Bild" haben die Dortmunder im März einen "Transferangriff" auf den Nationalspieler gestartet, die Parteien sollen sogar in Kontakt gestanden haben.

Doch Werner soll schnell klar gemacht haben, dass für ihn nur ein Wechsel zum FC Bayern in Frage kommt. Doch ein Transfer nach München zeichnet sich wohl in dieser Wechselperiode nicht ab. Vielmehr hofft der Rekordmeister, den Angreifer im nächsten Jahr zum Nulltarif verpflichten zu können.

Neben Werner ist wohl auch Patrik Schick von der AS kein Thema mehr bei Borussia Dortmund. Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, der BVB denke über einen Transfer des 18-fachen kroatischen Nationalspielers (acht Treffer) nach.