Nübel-Berater kommentiert Gerüchte um Interesse des BVB

Maja Hitij, getty

Alexander Nübel soll auf Schalke nach Wunsch der Klubführung verlängern

Schon vor einigen Tagen stellte Fußball-Bundesligist klar, den derzeit laufenden Vertrag mit Torwart Alexander Nübel unbedingt erfüllen zu wollen und sogar eine langfristige Verlängerung anzustreben.

"Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir", meinte S04-Sportvorstand Jochen Schneider dazu. Wie "spox.com" jetzt berichtete, hat sich der Schalker Keeper auch selbst dazu entschlossen, seinen Kontrakt in Gelsenkirchen bis zum Sommer des nächsten Jahres zu erfüllen.

Immer wieder wurde Alexander Nübel in den letzten Wochen mit europäischen Topklubs aus Deutschland, Italien und England in Verbindung gebracht. Sogar der Erzrivale Borussia Dortmund wurde als potenzieller Interessent gehandelt. Diese Spekulationen verbannte Nübel-Berater Stefan Backs nun aber in das Reich der Fabeln: "Das ist Quatsch", kommentierte er die BVB-Gerüchte seines Klienten.

Zumindest eine weitere Spielzeit will der deutsche U21-Nationaltorwart bei Königsblau weitere Spielpraxis sammeln. Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch ungewiss.

Zuletzt wurde darüber berichtet, dass der FC Schalke dem 22-Jährigen ein attraktives Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt habe, welches Nübel deutlich mehr Gehalt einbringen würde und eine Laufzeit bis 2023 besäße. Der Stammspieler zögert aber nach wie vor mit einer Unterschrift.

Ob sich die Personalie noch in den Wochen vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison klärt, ist weiter ungewiss. Laut dem Medienbericht soll Nübel selbst noch unentschlossen sein. In dem Vertragsangebot selbst soll auch eine Ausstiegsklausel für 2021 enthalten sein.