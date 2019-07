12 Millionen Ablöse? Baumgartl-Abschied vom VfB wohl fix

Christian Kaspar-Bartke, getty

Timo Baumgartl unterschreibt in Kürze wohl in Eindhoven

Der Abschied von Timo Baumgartl vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart ist so gut wie beschlossene Sache. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der "Bild" haben sich die Schwaben mit dem niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven auf einen Transfer des einstigen U-Nationalspielers geeinigt. Demnach überweißt die PSV zwölf Millionen Euro ins Ländle, wo der 23-Jährige bisher noch einen Vertrag bis 2022 besaß.

Der Klub von Cheftrainer Mark van Bommel soll sich die Dienste des umworbenen Innenverteidigers bis 2024 gesichert haben.

Laut dem Medienbericht soll sich der Defensivmann sogar schon in den Niederlanden aufhalten und noch im Laufe des Donnerstags das entsprechende Arbeitspapier unterzeichnen.

Der Abschied aus Stuttgart hatte sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet. Unter dem neuen VfB-Cheftrainer Tim Walter hatte Baumgartl bislang einen schweren Stand und galt hinter Marc-Oliver Kempf und Marcin Kaminski nur als Innenverteidiger Nummer drei.