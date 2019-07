Medien: BVB will Barcelonas Malcolm

Atsushi Tomura, getty

Verhandelt der BVB mit Barca über einem Malcom-Transfer?

Auf der Suche nach Verstärkungen soll sich der BVB einem Medienbericht zufolge beim spanischen Meister FC Barcelona nach dem brasilianischen Flügelflitzer Malcom erkundigt haben.

Bereits im Mai brachte die spanische "AS" Borussia Dortmund mit dem Transferflop der Katalanen in Verbindung, nun berichtet "goal.com", dass der Vizemeister der Bundesliga aktuell bereits mit Barca über einen Transfer des 22-jährigen verhandele. Demzufolge wollen die Spanier Malcom unbedingt los werden und bieten den Brasilianer zunächst für 40 Millionen Euro an. Das sind immerhin zwei Millionen Euro weniger als die Summe, für die Barca den Angreifer erst im Sommer 2018 von Girondins Bordeaux loseiste.

In LaLiga kam Malcom nach seinem Wechsel zu den Blaugrana nie über die Reservistenrolle hinaus und stand in der vergangenen Spielzeit lediglich sechsmal von Beginn an auf dem Spielfeld und erzielt in Champions League und Liga je einen Treffer. Sein Vertrag mit dem FC Barcelona läuft noch bis Sommer 2023.

Ob der BVB tatsächlich an einer Verpflichtung des Flügelspielers interessiert ist bleibt fraglich. Mit Kapitän Marco Reus, Youngster Jadon Sancho, Javo Bruun Larsen und den beiden Neuzugängen Thorgan Hazard und Nationalspieler Julian Brandt ist Dortmund auf den Flügelpositionen auch in der Tiefe gut besetzt.

Bereits im vergangenen Winter wurde heiß über einen Wechsel Malcolms in die Bundesliga spekuliert: Damals soll der FC Bayern auf der Suche nach Ersatz für Arjen Robben und Franck Ribéry sich intensiv um die Dienste des Brasilianers bemüht haben.

Außer dem BVB soll sich mit dem FC Arsenal auch ein Klub aus der Premier League beim FC Barcelona nach Malcom erkundigt haben. Die Londoner streben allerdings nur eine Leihe des Brasilianers an. Barca möchte den 22-Jährigen dem Vernehmen nach gerne endgültig loswerden.