10 Millionen Euro Miese für S04? Rudy wird zum Schnäppchen

Jörg Schüler, getty

Sebastian Rudy spielt zur neuen Saison nicht mehr für den FC Schalke 04

Kurz vor Ende des Transferfensters der vergangenen Saison tätigte der FC Schalke 04 in Sebastian Rudy einen vermeintlichen Königstransfer: 16 Millionen Euro überwies S04 an den FC Bayern. Nur eine verkorkste Saison später gibt der Revierklub den Mittelfeldspieler auf Leihbasis schon wieder an die TSG Hoffenheim ab - und nimmt offenbar große finanzielle Verluste in Kauf.

Nach Informationen der "Bild" hat 1899 am Ende der kommenden Spielzeit die Möglichkeit, Rudy dank einer vertraglich festgelegten Kaufoption langfristig unter Vertrag zu nehmen. Von offizieller Seite wurden die Rahmenbedingungen zum Leihgeschäft bislang nicht bestätigt.

Dem Bericht zufolge überweist Hoffenheim knapp eine Million Euro Leihgebühr an den FC Schalke 04. Die Kaufoption soll bei gerade einmal sechs Millionen Euro liegen. Damit würden die Knappen rund zehn Millionen Euro Verlust machen. Immerhin spart der Klub Rudys Jahresgehalt von etwa 3,5 Millionen Euro ein.

"Sebastian Rudy hatte gewiss kein einfaches Jahr auf Schalke", hatte Sportvorstand Jochen Schneider den Transfer erklärt. Rudy sei mit dem Wunsch zu den Schalke-Bossen gekommen, sich ausleihen zu lassen: "Wir wünschen Sebastian von Herzen eine erfolgreiche Saison in seiner alten Heimat."

Der defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler stand wettbewerbsübergreifend für S04 in der abgelaufenen Spielzeit nur 22 Mal in der Startelf. Sein Vertrag auf Schalke ist noch bis 2022 datiert.