Rudy über S04: "Komplett anderes erhofft"

Christof Koepsel, getty

Sebastian Rudy hatte keine leichte Zeit auf Schalke

Mit großen Ambitionen wechselte Sebastian Rudy im vergangenen Sommer vom FC Bayern zum FC Schalke. In Gelsenkirchen angekommen, stellte sich der Transfer als einziges Missverständnis heraus. Nach nur einem Jahr erfolgte die Trennung - ganz zur Enttäuschung des Mittelfeldspielers.

"Ich habe mir etwas komplett anderes erhofft", gestand Rudy rückblickend im "Sport Bild"-Interview. "Ich dachte, der aufgezeigte Plan und die Ideen wären richtig für mich", beteuerte der Mittelfeldspieler, dass er zunächst voll und ganz von seinem Wechsel zum FC Schalke überzeugt war, schließlich "hatte ich ja auch andere Optionen".

In Gelsenkirchen konnte Rudy aber "einfach nie zeigen, was mich ausmacht. Dort waren [...] andere Fähigkeiten als meine gefragt, ich habe dort nicht reingepasst mit meinem Stil", erklärte der 29-Jährige, warum es zwischen ihm und den Knappen nicht funkte. "Schalke, das war nicht ich. Es hat nicht gepasst."

Rudy: "Hoffe sehr, dass wir vor Schalke landen"

Ein Verbleib in Gelsenkirchen wurde spätestens mit der Ankunft von Neu-Trainer David Wagner wieder eine Option. Nach Vier-Augen-Gesprächen mit dem Coach "kamen wir zum Ergebnis, dass es das Beste für mich ist zu wechseln", schilderte Rudy, wie sein Abschied vonstatten ging. Er und Wagner hätten es noch mal versucht, doch schon nach kurzer Zeit reifte in Rudy die Gewissheit, dass er zurück zur TSG Hoffenheim will.

Trotz der harten Saison und schlechten Erinnerungen an den FC Schalke kann sich Rudy eine Rückkehr nach Gelsenkirchen vorstellen. "Ich will nichts ausschließen", sagte der Mittelfeldspieler, der sich allerdings auch "gut vorstellen" kann, über die Saison hinaus in Hoffenheim zu bleiben.

Für die Saison 2019/20 wünsche er dem FC Schalke, "dass es wieder besser läuft", versicherte Rudy. Gleichzeitig hoffe er "doch sehr, dass wir vor Schalke landen".