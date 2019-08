Tönnies-Eklat: Sprachloser Höwedes appelliert an S04-Fans

Martin Rose, getty

Benedikt Höwedes kritisiert die Entscheidung des Schalker Ehrenrats

Nach dem Rassismus-Eklat um Aufsichtsratschef Clemens Tönnies vom FC Schalke 04 appelliert Ex-Spieler Benedikt Höwedes an die Fans der Knappen.

"Ich bin sprachlos, dass so etwas in unserem Land passiert", sagte der ehemalige Nationalspieler im Gespräch mit "t-online" und wendete sich an die Anhänger der Königsblauen: "Wir sind alle gefordert, dass wir den schleichenden Alltagsrassismus im Keim bekämpfen und uns klar und deutlich gegen jede Art von Rassendiskriminierung und Fremdenfeindlichkeit positionieren."

Die Entscheidung des Ehrenrates, Tönnies nur für drei Monate aus dem Verkehr zu ziehen, sieht Höwedes zudem kritisch: "Als Schalker wünsche ich mir, dass wir noch aktiver vorgehen und keine Angst vor harten Entscheidungen haben. Ob die jetzige Entscheidung ausreicht, müssen die Experten vor Ort beurteilen."

Der Ehrenrat hatte Tönnies am Dienstag vom Rassismus-Vorwurf freigesprochen. Der Klub-Chef selbst schlug vor, dass er sein Amt drei Monate ruhen lässt. Diesem Ansinnen wurde vonseiten des Schalker Gremiums zugestimmt.

In der Vorwoche hatte der Aufsichtsratschef beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", so der 63-Jährige.