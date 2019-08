Holt der FC Bayern Perisic als Sané-Ersatz?

Thananuwat Srirasant, getty

Ivan Perisic auf dem Sprung zum FC Bayern?

Nach der Verletzung von Leroy Sané scheint der FC Bayern von einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers vorerst abzusehen und schaut sich offenbar bereits intensiv nach einer Alternative für den Flügelflitzer um. Dabei könnten die Münchener bei Inter Mailand fündig geworden sein.

Wie Manchester City am Donnerstag bekannt gab, hat sich Sané beim englischen Supercup am vergangenen Sonntag einen Anriss des Kreuzbands im rechten Knie zugezogen und wird sich bereits kommende Woche einer Operation unterziehen müssen. Danach wird der 23-Jährige wohl mindestens ein halbes Jahr pausieren müssen.

Bei den Münchnern, die sich zuletzt intensiv um die Dienste Sanés bemühten, wollte man mögliche Auswirkungen der Verletzung auf einen vermeintlichen Wechsel nicht Stellung beziehen. "Wir werden uns dazu nicht äußern", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Abend nach dem Testspiel der Münchner beim FC Rottach-Egern (23:0) auf Nachfrage.

Wie "sky italia" berichtet, sollen die Bayern sich bei den Nerazzuri nach Ivan Perisic erkundigt haben. Die Norditaliener können nach dem vereinsinternen Rekordtransfer von Romelu Lukaku derzeit jeden Euro gut gebrauchen. Da man in München abwarten wolle, wie Sané die Kreuzband-Verletzung im kommenden Jahr wegstecke und ein Transfer im Sommer 2020 nach wie vor infrage kommt, will der deutsche Rekordmeister den Kroaten, der noch bis 2022 bei Inter Vertrag hat, wohl nur für eine Saison ausleihen. Als starker Mann auf dem linken Flügel passt der 30-Jährige genau in das Anforderungsprofil der Münchner, ein fester Transfer des ehemaligen BVB-Spielers steht aber wohl auch nicht wegen seines fortgeschrittenen Alters zur Debatte.

Kovac wollte Perisic wohl schon im Juli

Bereits vor einem Monat berichtete "Sport Bild", dass Bayern-Coach Niko Kovac der Führungsriege der Münchner auf der Suche nach Verstärkungen auf dem Flügel eine Perisic-Verpflichtung nahe gelegt habe, mit seiner Idee damals aber auf wenig Gegenliebe stieß. Die veränderten Vorzeichen wegen der Sané-Verletzung könnten den Kroaten als Plan B nun doch wieder interessant machen.

Zumal sich Perisic in der Bundesliga bestens auskennt. 2011 holte Bayerns Erzrivale Borussia Dortmund den Linksaußen aus Brügge ins Ruhrgebiet, wo er 2011/12 die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB feierte. Im Winter 2013 wechselte Perisic aus Westfalen nach Niedersachsen, wo er für zweieinhalb Jahre für den VfL Wolfsburg auflief, bevor er im Sommer 2015 für 19 Millionen Euro von den Wölfen zu Inter wechselte.

In insgesamt 112 Bundesligapartien erzielte Perisic 27 Treffer und legte 16 weitere Tore auf. In der vergangenen Spielzeit der Serie A war der Angreifer unangefochtener Stammspieler bei den Norditalienern, absolvierte 45 Pflichtspiele und erzielte neun Tore. Bei der WM 2018 in Russland war der 82-malige Nationalspieler fester Bestandteil des kroatischen Teams, dass in Finale von Moskau stürmte und sich erst im Finale Weltmeister Frankreich geschlagen geben musste.