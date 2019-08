Schmelzer hofft auf Karriereende beim BVB

Maja Hitij, getty

Marcel Schmelzer sitzt beim BVB zumeist auf der Bank

2008 debütierte Marcel Schmelzer für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Damit ist der Linksverteidiger der dienstälteste Spieler beim BVB. Seinen einstigen Stammplatz scheint der 31-Jährige allerdings verloren zu haben. Dennoch denkt Schmelzer nicht an einen Abgang.

"Ich würde natürlich gerne, weil ich jetzt schon in mein 15. Jahr hier gehe, meine Karriere auch hier zu Ende führen", so der Abwehrspieler gegenüber "schwatzgelb.de".

Zugleich fügte Schmelzer an: "Wenn man aber irgendwann auf mich zukommt und sagt, dass es besser wäre, noch mal getrennte Wege zu gehen, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Das würde ich zu gegebener Zeit mit dem Verein besprechen."

Dann würde der ehemalige Kapitän gerne etwas "Exotisches" wie Asien oder die USA sehen. In den letzten Jahren ging Schmelzer durch eine sportliche Krise. Dabei verlor der Borusse seinen Stammplatz, den er unter Jürgen Klopp über Jahre inne hatte.

Kein Verständnis für Pfiffe

Letzte Saison wurde Schmelzer bei einer Einwechslung sogar einmal mit Pfiffen empfangen. "Ich habe es während der Einwechslung und während des Spiels auch nicht gehört. Es wurde mir erst danach erzählt. Das wurde dann eine etwas größere Geschichte, die ich nicht verstanden habe."

Auch die Pfiffe gegenüber Mats Hummels, bevor dieser 2016 zum FC Bayern München wechselte, verstand Schmelzer nicht. Nun hoffe er auf einen warmen Empfang für den Rückkehrer.

Bezüglich Pfiffe gegen einzelne Spieler herrsche in der Mannschaft "zu 100 Prozent Unverständnis". "Die meisten würden es halt einfach nicht so deutlich sagen, aber es ist trotzdem so, dass man Spieler aus der eigenen Mannschaft nicht auspfeifen sollte", so Schmelzer: "Die ganze Mannschaft bei Misserfolg auszupfeifen, ist das eine – aber einzelne Spieler, tut mir leid, da macht man es sich zu einfach."