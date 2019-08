Werner-Ablöse steigt - macht Bayern einen Rückzieher?

Stuart Franklin, getty

Timo Werner wird für den FC Bayern wohl teurer

Wenige Stunden vor dem Saisonstart der Bundesliga bestimmen die Transferpläne des FC Bayern weiterhin die Schlagzeilen. Während der Rekordmeister in der Causa Mandzukic offenbar eine Kehrtwende vollzogen hat, könnte sich das Thema Timo Werner in diesem Sommer endgültig erledigt haben.

Nachdem in den letzten Tagen schon bekannt wurde, dass der FC Bayern bislang keinen Kontakt zu Timo Werner und RB Leipzig aufgenommen hat, machen die Sachsen den Münchnern nun offenbar endgültig einen Strich durch die Rechnung.

Wie die "Bild" erfahren haben will, ist der Preis für Werner angesichts der nahenden Transfer-Deadline (02. September) noch einmal gestiegen. Obwohl der Nationalspieler in Leipzig nur noch ein Jahr Vertrag hat, fordern die "Roten Bullen" nun angeblich satte 40 Millionen für den 23-Jährigen. Der FC Bayern will hingegen "nur" 25 Millionen Euro zahlen.

Dass Leipzig mit dem Preis noch runtergeht, ist eher unwahrscheinlich. Dass der FC Bayern sein Angebot signifikant erhöht, scheint ebenso ausgeschlossen. Viel deutet derzeit darauf hin, dass der Transfer nicht zustande kommt.

Kommt Mandzukic noch zum FC Bayern?

Was einen möglichen Transfer bzw. ein Leihgeschäft mit Juve-Stürmer Mario Mandzukic angeht, so hat der FC Bayern in den letzten fünf Tagen offenbar einen Kurswechsel vollzogen. Noch am vergangenen Wochenende erklärte der Rekordmeister gegenüber der "Bild", dass eine Verpflichtung des Kroaten kein Thema sei.

Laut "kicker" ist "Mandschu" aber sehr wohl ein Thema in München. Angeblich will Trainer Niko Kovac alles daran setzen, seinen Landsmann an die Isar zu holen. Schon in Kürze könnten die Gespräche zwischen den Parteien intensiviert werden, berichtet das Blatt.