Sané-OP am Wochenende in Innsbruck

Leroy Sané wird wohl erst an diesem Wochenende operiert

Der schwer am Knie verletzte und zuletzt heiß umworbene Flügelstürmer Leroy Sané vom englischen Fußball-Meister Manchester City lässt sich an diesem Wochenende im österreichischen Innsbruck operieren. Was bedeutet das für seine sportliche und perspektivische Situation bei den Citizens und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München?

Der Spieler, der selbst über die Wahl des Facharztes für seine bevorstehende Kreuzband-Operation entscheiden konnte, reiste laut "Bild"-Informationen bereits am vergangenen Dienstag per Privatjet von Manchester nach Österreich, um sich eingehend vom Spezialisten Dr. Christian Fink untersuchen zu lassen.

Den Mediziner habe er laut dem Medienbericht in erster Linie auf Anraten und Empfehlungen des Ärzteteams des DFB aufgesucht. Allerdings gilt der Fachmann auch als enger Partner des FC Bayern, operierte zuletzt auch die Spieler Lucas Hernández und Correntin Tolisso nach deren Knieverletzungen.

Der TV-Sender "Sky Sport News HD" bestätigte die Informationen am Freitagabend. Demnach habe sich Sané auch gegen eine Behandlung bei Dr. Ramon Cugat in Barcelona entschieden. Dieser gilt als Vertrauter von ManCity-Teammanager Pep Guardiola.

Bisher noch keine Operation bei Sané möglich

Der Coach der Skyblues hatte sich im Laufe der Woche nur äußerst schmallippig zur Personalie Sané und seiner bevorstehenden OP geäußert, als er am Donnerstag meinte: "Er wird dieses Wochenende operiert, denke ich."

Ob die Wahl des behandelnden Arztes etwas mit seiner sportlichen Zukunft zu tun hat, lässt sich nach derzeitigem Stand noch nicht sagen.

Klar ist allerdings, warum der 23-jährige Nationalspieler bisher noch nicht unter dem Messer war: Nach übereinstimmenden Medienberichten war die Schwellung im verletzten Knie Sanés noch immer so groß, dass ein Eingriff nicht möglich gewesen sein soll.

Der FC Bayern wird sich somit wohl erst nach dem Wochenende und der dann vollzogenen Operation endgültig entscheiden, ob er sich trotz der Kreuzband-Verletzung des Offensivspielers weiter um eine sofortige Verpflichtung bemühen soll.