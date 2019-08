BVB-Verteidiger vor Debüt in der Nationalelf

Alex Grimm, getty

Dortmunds Neuer Balerdi in Argentiniens Kader

Der Dortmunder Leonardo Balerdi ist für die Länderspiele der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft am 5. September in Los Angeles gegen Chile und am 10. September in San Antonio gegen Mexiko nominiert worden.

Der 20 Jahre alte Abwehrspieler, den der BVB im Sommer für 16 Millionen Euro von den Boca Juniors verpflichtete, hat bisher noch kein A-Länderspiel absolviert.

Verzichten muss Trainer Lionel Scaloni in den Tests auf Superstar Lionel Messi. Der Profi vom FC Barcelona war wegen seiner harschen Kritik bei der Copa América für drei Monate gesperrt worden. Auch Angel Di Maria und Sergio Aguero fehlen im Kader.

In die argentinische U23 wurden die Stuttgarter Santiago Ascacíbar und Nicólas González berufen. Das Team spielt im Januar die südamerikanische Qualifikation für das Olympia-Turnier in Tokio.