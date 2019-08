Caligiuri erwartet "offenes Duell" mit dem FC Bayern

Maja Hitij, getty

Daniel Caligiuri fürchtet das Heimspiel gegen den FC Bayern nicht

Auf den FC Schalke wartet am 2. Spieltag der neuen Bundesligasaison eine der schwersten Aufgaben. Im ersten Heimspiel unter Trainer David Wagner gastiert der FC Bayern in der Veltins-Arena. Daniel Caligiuri blickt dennoch voller Vorfreude auf das Duell - und glaubt an ein gutes Spiel der Königsblauen.

Natürlich sei die Aufgabe gegen den FC Bayern "alles andere als einfach", erklärte Caligiuri auf der Homepage der Knappen: "Aber wir nehmen sie an."

Der Auftritt der Berliner Hertha beim 2:2 in München lässt den Mittelfeldspieler überraschend zuversichtlich auf das Duell blicken. "Die Bayern haben gegen Hertha zum Auftakt auch Punkte gelassen, warum nicht auch gegen uns", sieht der 31-Jährige einen Punktgewinn als durchaus möglich. Er erwarte gegen den Rekordmeister ein "offenes Duell", ergänzte Caligiuri.

Mut macht dem Schalke-Profi vor allem das neue Wir-Gefühl innerhalb der Mannschaft. "Man sieht auf dem Platz, dass wir eine Einheit sind und an uns glauben. Wir halten zusammen. Das spüre ich in jedem Training. Auch die Spieler, die zuletzt keine Einsätze hatten, sind mit 100 Prozent dabei und bringen sich täglich voll ein", schwärmte der Deutsch-Italiener, der sich sicher ist: "Das wird sich in den Ergebnissen auch zeigen."