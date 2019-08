Schalke 04 vor Verpflichtung von Barca-Talent Miranda

Robert Hradil, getty

Juan Miranda (r.) könnte zum FC Schalke 04 wechseln

Der FC Schalke 04 hat nach dem Abgang von Hamza Mendyl offenbar einen neuen Linksverteidiger gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schnappt sich der Revierklub das Barca-Talent Juan Miranda.

Der 19 Jahre alte Abwehrspieler soll für gleich zwei Jahre an S04 ausgeliehen werden. Das berichten "Sky" sowie der katalanische Radiosender "RAC1". Grundsätzlich bestehe bereits Einigung über den Transfer, letzte Details sind aber wohl noch zu klären.

Dazu gehört auch, ob der FC Schalke 04 am Ende des Leihgeschäfts die Möglichkeit hat, Juan Miranda per Kaufoption fest unter Vertrag zu nehmen. In diesem Sommer hatte der FC Barcelona einen Verkauf des Eigengewächses noch kategorisch ausgeschlossen. Unter anderem sollen Juventus Turin und Olympique Marseille Interesse gezeigt haben.

Miranda ist spanischer U19-Nationalspieler, zuletzt gewann er mit der Auswahlmannschaft die Europameisterschaft in Armenien. Der Linksfuß, der in der vergangenen Saison 23 Mal für die Zweitvertretung der Katalanen in der Segunda B zum Einsatz kam, kann bislang auf fünf Pflichtspiele für die Profis zurückblicken.

Sollte der Wechsel zu Schalke über die Bühne gehen, wäre gleichzeitig eine wichtige Planstelle im Kader geschlossen. Die Königsblauen sind seit Wochen auf der Suche nach einer geeigneten Alternative zu Linksverteidiger Bastian Oczipka.

Die angestrebten Transfers von Wunschkandidaten wie Robin Gosens (Atalanta Bergamo) oder Philipp Max (FC Augsburg) waren im laufenden Transferfenster aufgrund finanzieller Hürden nicht realisierbar.