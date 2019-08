Medien: Dost absolviert Medizincheck in Frankfurt

Carlos Rodrigues, getty

Stürmt wohl bald für Eintracht Frankfurt: Bas Dost

Ein zäher Wechselpoker neigt sich dem Ende zu: Medienberichten zufolge soll Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt den avisierten Transfer von Bas Dost am Montag perfekt machen.

Nach "Sky"-Informationen wird der Top-Stürmer von Sporting CP zu Wochenbeginn den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Dost soll in Frankfurt den zu West Ham United abgewanderten Franzosen Sebastién Haller im Sturmzentrum ersetzen. Die angestrebte Bundesliga-Rückkehr des 30 Jahre alten Niederländers, der von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg spielte, wird die Eintracht eine Ablöse von etwa neun Millionen Euro kosten.

Dafür bekommen die Hessen aber auch Qualität. Die Torquote des 1,96 Meter großen Hünen kann sich sehen lassen. Für Wolfsburg erzielte Dost in 85 Bundesligaspielen 36 Tore. Noch besser lief es in Portugal, wo er für Sporting in 84 Ligaspielen 76 Mal traf und in der Saison 2016/17 Torschützenkönig wurde.

"Wir haben einen Torjäger mit Erfahrung gesucht - und wenn ich seine Quote in Wolfsburg und Lissabon sehe, ist er das", hatte Trainer Adi Hütter bereits in der Vorwoche geschwärmt.

Gut möglich, dass Dost schon am Donnerstag im Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen RC Straßburg sein Debüt im Adler-Dress feiert.