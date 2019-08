Schlägt der FC Bayern bei Rebic zu?

Matthias Hangst, getty

Zieht es Ante Rebic von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München?

Ob Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt bleibt oder den Verein wechselt, ist auch nach dem Transfer von Bas Dost völlig unklar. In der finalen Transferphase bringt sich nun offenbar der FC Bayern München erneut in Stellung.

Wie "calciomercato" berichtet, befinden sich die Münchner und die Frankfurter bereits in Verhandlungen bezüglich eines Rebic-Deals. Beim FC Bayern soll der Angreifer als Back-up für Robert Lewandowski agieren.

Dem Bericht zufolge sind die Eintracht-Bosse bereit, den Kroaten für 35 Millionen Euro ziehen zu lassen. Frankfurt zahlte 2017 rund zehn Millionen Euro an AC Florenz.

Auch die beiden Mailänder Klubs Inter und Milan sollen an einer Rebic-Verpflichtung interessiert sein, doch ein Wechsel nach München sei naheliegender. Schließlich kennen sich Bayern-Coach Niko Kovac und Rebic bestens aus gemeinsamen Zeiten in Frankfurt und in der kroatischen Nationalmannschaft.

Der Frankfurter Stürmer wurde schon häufig mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, lange galt der 25-Jährige als Wunschspieler von Kovac. Laut dem "kicker" ist Rebic an der Säbener Straße aber als zu schlecht eingestuft worden.

Bobic bestätigt "Angebote" für Rebic

Nach der Verpflichtung von Bas Dost ließ Sportdirektor Bruno Hübner offen, ob man in Frankfurt weiter mit Rebic plant. Sportvorstand Fredi Bobic bestätigte unterdessen, dass es "Anfragen" für den Nationalspieler gibt. "Am Ende des Tages werden wir sehen, was die Woche bringt", sagte der Ex-Profi bei "Sky".

Für einen Transfer des kroatischen Vize-Weltmeisters, der in der vergangenen Woche wegen einer schwachen Leistung im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Racing Straßburg (0:1) von Hütter angezählt worden war, müssten aber "alle Parameter" stimmen. Rebic sei "ein Spieler von Eintracht Frankfurt und wir sind glücklich mit ihm", sagte Bobic.