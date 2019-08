Hamann rät Werder Bremen von Bentaleb-Deal ab

Michael Regan, getty

Nabil Bentaleb könnte von Schalke zu Bremen wechseln

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat sein Interesse an Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 bereits öffentlich bekundet. Gut möglich, dass der Algerier kurz vor dem Ende des Transferfensters noch die Seiten wechselt. TV-Experte Dietmar Hamann äußert nun große Zweifel.

"Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, als ich gelesen habe, dass Werder an Bentaleb interessiert ist", begann Hamann gegenüber "Bild" und schob hinterher: "Er ist meiner Meinung nach nicht der Spieler, der zu Bremen passt." Dass Bentaleb für die Grün-Weißen eine Verstärkung bedeutet, stelle er zudem infrage.

Zuletzt berichtete der "Weser-Kurier", wie der Transfer über die Bühne gehen könnte. Demnach will Bremen den 24-Jährigen zunächst für ein Jahr ausleihen. Zudem poche Werder auf eine vertraglich festgelegte Kaufoption, um Bentaleb im Anschluss fest zu verpflichten.

Während der finanzielle Rahmen wohl keinerlei Risiken darstellen würde, sieht Hamann andere Probleme. "Das wichtigste im Fußball ist, dass du eine einheitliche Truppe hast und alle Spieler an einem Strang ziehen und da wäre mir das Risiko bei einem Spieler wie Bentaleb zu hoch, dass er das gefährdet", so der 46-Jährige deutlich. Der ehemalige Tottenham-Akteur war in den letzten Monaten immer wieder negativ aufgefallen, schwänzte unter anderem Trainingseinheiten der Schalker.

Wo würde Bentaleb bei Werder Bremen spielen?

Bremen lebe "von einer mannschaftlichen Geschlossenheit, von ihrer Arbeits-Ethik", diese sehe er bei bei Nabil Bentaleb "problematisch". Er sei zwar ein "talentierter Spieler", dennoch habe er nicht dass, "was Werder braucht".

Obendrein sieht Hamann für den möglichen Neuzugang keine Position im aktuellen Kader. "Ein Sechser ist er nicht wirklich. Und auf der Acht ist Werder mit Maxi Eggestein und Klaassen gut aufgestellt. Auf der Zehn spielt Osako." Bremen werde den "Reife-Prozess" auch ohne den Schalker Profi hinbekommen.

Ganz anderer Meinung ist da Maximilian Eggestein, der Nabil Bentaleb zuletzt als große Verstärkung für Bremen beschrieben hatte. "Er ist ein super Fußballer, körperlich sehr robust. Ich glaube, keiner spielt gerne gegen ihn und deswegen würde er uns auf jeden Fall weiterhelfen."

Ob der Transfer letztlich überhaupt zustande kommt, ist derweil noch nicht sicher. SVW-Manager Frank Baumann zeigte sich skeptisch, den Deal noch realisieren zu können, da Bentaleb auf Schalke wieder "integriert" werde. S04-Sportvorstand Jochen Schneider ließ daraufhin durchblicken, dass der Spieler lediglich aus seiner Reha in Frankreich zurückkehre und die obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolviere.