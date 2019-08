Flüchtet Ascacíbar aus Stuttgart?

Christian Kaspar-Bartke

Santiago Ascacíbar möchte den VfB Stuttgart offenbar verlassen

Vor einem dreiviertel Jahr zählte Santiago Ascacíbar noch zum Kreis der argentinischen Nationalmannschaft, heute reicht es für den Mittelfeldspieler des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart nicht einmal mehr für eine Einwechslung gegen Erzgebirge Aue. Entsprechend groß ist der Frust beim 22-Jährigen, der das Ländle noch vor Ende der Transferperiode verlassen will.

Wie der "kicker" berichtet, war Ascacíbar nach dem 0:0 in Aue am vergangenen Freitag stinksauer. 90 Minuten hatte der Südamerikaner auf der Bank gesessen und mitansehen müssen, wie seine Teamkollegen mit Mühe und Not beim Underdog einen Punkt retteten.

Seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga gilt der zweikampfstarke Abräumer als Wechselkandidat, schließlich winkt dem VfB im Falle eines Verkaufs eine Ablöse im zweistelligen Millionenbereich. Zahlungskräftige Abnehmer traten jedoch nicht auf den Plan - bis jetzt.

In Spanien machen neuerdings Gerüchte die Runde, wonach Real Betis aus Sevilla über eine Verpflichtung Ascacíbars nachdenken soll. Der andalusische Klub würde den dreimaligen Nationalspieler Argentiniens dem Vernehmen nach gerne ausleihen.

Beim VfB steht der Rechtsfuß noch bis 2023 unter Vertrag. Sein Verhältnis zum neuen Trainer Tim Walter soll nicht erst seit dem Aue-Spiel belastet sein. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich die Wege zwischen den Stuttgartern und Ascacíbar bis zum Ende der Wechselperiode am kommenden Montag (2. September) noch trennen könnten.