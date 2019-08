Werder leiht Gladbach-Verteidiger Lang aus

Jörg Schüler, getty

Michael Lang wechselt von Gladbach zu Werder Bremen

Der bei Borussia Mönchengladbach aufs Abstellgleis geratene Michael Lang wechselt zum SV Werder Bremen. Das gaben die Klubs am Donnerstag bekannt. Der 28-Jährige wird für ein Jahr von Gladbach nach Bremen verliehen.

"Nach den längerfristigen Ausfällen von Ludwig Augustinsson und Ömer Toprak haben wir unser Anforderungsprofil für einen Defensivspieler angepasst und nach einem erfahrenen Spieler gesucht, der uns sofort weiterhelfen kann. Michael passt in das Profil, ist ein international erfahrener, verlässlicher Spieler, der die Bundesliga kennt und auch als Typ in unsere Mannschaft passt", freut sich Frank Baumann über den Neuzugang.

Lang habe bei Werder direkt ein gutes Gefühl gehabt: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben dieses Gefühl bestätigt. Jetzt freue ich mich darauf, dass es losgeht."

Auch Cheftrainer Florian Kohfeldt zeigt sich erfreut über den Wechsel des 28-Jährigen. "Michael ist ein vielseitiger Defensivspieler, der auf der Außenbahn aber auch im Zentrum spielen kann. Mit ihm haben wir in der Defensive eine wichtige weitere Option. Positiv ist, dass er voll im Trainingsbetrieb ist und topfit zu uns kommt."

Schon vor Saisonbeginn war bekannt, dass den Bremern mit Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp zwei Abwehrspieler länger fehlen. Diese Woche dann der nächste Werder-Schock: Ludwig Augustinsson fällt mit einer Knieverletzung rund drei Monate aus. Darüber hinaus fehlt Sommer-Neuzugang Ömer Toprak mit einer Muskelverletzung für unbestimmte Zeit.

Nun soll Lang für Besserung sorgen. Der Schweizer Nationalspieler war erst letzten Sommer aus Basel an den Niederrhein gewechselt. Doch spätestens seit dieser Saison schwinden die Einsatzchancen des 28-Jährigen in Gladbach.

Neu-Trainer Marco Rose setzt vornehmlich auf den aus Salzburg mitgebrachten Stefan Lainer. Darüber hinaus können im Gladbacher Kader noch Jordan Beyer und Tony Jantschke die Position des Rechtsverteidigers bekleiden.

Dem "Express" sagte Lang am Mittwoch: "Von der Konstellation her könnte es eine Möglichkeit sein, weil sie in der Defensive ein paar Ausfälle haben. Auch vom Verein her klingt Bremen sehr gut, Werder kommt sehr sympathisch rüber." In Bremen sehe er derzeit schlichtweg bessere Chancen auf Einsätze als am Niederrhein.