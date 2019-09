Wolf vor Wechsel zu Hertha BSC

Joe Robbins, getty

Marius Wolf wechselt vom BVB zu Hertha BSC

Nach nur einem Jahr bei Borussia Dortmund zieht Marius Wolf offenbar schon weiter.

Laut übereinstimmenden Informationen von "Ruhr Nachrichten" und "Bild" leiht der BVB den 24-Jährigen für ein Jahr an Hertha BSC aus.

Am Montag, dem letzten Tag der Transferperiode in der Fußball-Bundesliga, wird Wolf demnach den obligatorischen Medizin-Check in Berlin absolvieren. Ob die Hauptstädter sich eine Kaufoption für Wolf sichern, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Wolf war im Sommer 2018 für eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, war dort aber in der vergangenen Saison nur Ergänzungsspieler.

In der laufenden Spielzeit schaffte es der vielseitig einsetzbare Rechtsfuß lediglich im Supercup-Duell mit dem FC Bayern München Anfang August (2:0) in den Kader von Trainer Lucien Favre und kam dort neun Minuten als Einwechselspieler zum Einsatz.

Danach verzichtete der Schweizer Trainer gänzlich auf die Dienste des gebürtigen Coburgers.

Wolfs Vertrag beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2023.