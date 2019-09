Werder angelt sich Youngster vom FC Bayern

Alexander Hassenstein, getty

Louis Poznanski verlässt den FC Bayern in Richtung Werder Bremen

Im Januar 2018 verließ Louis Poznanski den SV Werder Bremen und schloss sich dem Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München an, eineinhalb Jahre später kehrt der 18-Jährige an die Weser zurück. Das gaben die Klubs am Montag bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Rückholaktion von Louis Poznanski realisieren können. Die Gespräche mit dem FC Bayern liefen sehr positiv. Louis wollte unbedingt zu uns und damit in seine Heimat zurückkehren. Mit ihm erhalten wir einen in der Defensive flexibel einsetzbaren Spieler für unsere U23", so Björn Schierenbeck, Direktor des Leistungszentrums der Bremer.

"Ich freue mich sehr wieder für den SV Werder spielen zu dürfen. Ich werde im Training Vollgas geben und habe große Lust mit der U23 erfolgreich zu sein", äußerte sich Poznanski über seine Rückkehr.