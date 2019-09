Keine Kaufoptionen bei Silva und Rebic

Marco Luzzani, getty

André Silva ist zu Eintracht Frankfurt verliehen

Eintracht Frankfurt hat entgegen anderslautender Medienberichte beim Leihgeschäft mit Stürmer André Silva zunächst keine Kaufoption.

Dies sagte Finanz-Vorstand Oliver Frankenbach am Donnerstag in Frankfurt. Der 23 Jahre alte Portugiese Silva war am Montag für zwei Jahre vom AC Mailand ausgeliehen worden. Im Gegenzug wechselt Frankfurts kroatischer Vize-Weltmeister Ante Rebic für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Italienern.

Auch in diesem Fall gibt es zunächst keine Kaufoption für Milan, wie Frankenbach mitteilte.

Derartige Optionen könnten im Lauf der zweijährigen Leihe aber noch verhandelt werden, sagte der Eintracht-Funktionär.

Zunächst war berichtet worden, Frankfurt könne Silva für rund 25 Millionen Euro fest verpflichten. Eine entsprechende Summe sei auch für Rebic fällig, hieß es.