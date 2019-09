Zeit wird knapp: Schalke plant Bentaleb-Verkauf im Winter

Alex Grimm, getty

Schalke-Mittelfeldmann Nabil Bentaleb muss sich nach Verletzung zurückkämpfen

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 keine Zukunft mehr. Nachdem ein Wechsel zu Werder Bremen im Transfer-Schlussspurt scheiterte, soll der Algerier bei den Königsblauen zwar wieder eingegliedert werden. Dies hat allerdings einen klaren Hintergrund.

Schalke will den 24-Jährigen nämlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt loswerden, berichtet "Bild". Am 1. Januar 2020 beginnt die Transfer-Periode, bis dahin soll Bentaleb wieder in die Mannschaft integriert werden. Somit werde verhindert, dass sein Marktwert weiter fällt.

Der Mittelfeldspieler soll nach seiner Rückkehr aus der Reha daher keineswegs in die U23 abgeschoben werden, vielmehr plant das Trainerteam mit ihm bei der ersten Mannschaft.

Werder Bremen hatte zuletzt Abstand von einem Leihgeschäft genommen, da Bentaleb von einer Knie-Operation noch nicht vollständig genesen ist. Derzeit wird seine Ausfallzeit auf rund acht Wochen beziffert. Viel Zeit, Bentaleb dann noch ins sportliche Schaufenster zu stellen, bleibt also nicht. Sein Vertrag auf Schalke ist noch bis 2021 datiert.