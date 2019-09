Hecking über Pollersbeck: "Merkt, dass er Defizite hat"

Cathrin Mueller, getty

Julian Pollersbeck hat beim HSV derzeit einen schweren Stand

Beim Hamburger SV ist Julian Pollersbeck mittlerweile nur noch die Nummer drei im Tor. Beim jüngsten Test des HSV gegen den VfL Wolfsburg durfte der einstige U21-Nationalspieler immerhin 45 Minuten zeigen, was er kann. Trainer Dieter Hecking zog hinterher ein gemischtes Fazit.

"Bei Polle ist es so, dass wir beim Spiel in Wolfsburg nun sehen wollten, was in den letzten Wochen mit ihm passiert ist", wird Hecking von der "Hamburger Morgenpost" zitiert. Pollersbeck und die Hamburger Nummer zwei Tom Mickel standen jeweils eine Halbzeit zwischen den Pfosten. Beide machten beim 1:1-Unentschieden Werbung in eigener Sache.

Der 25 Jahre alte Pollersbeck habe "gute Aktionen" gehabt, bescheinigte Hecking. "Ich glaube, dass er langsam angenommen hat, wo wir seine Schwächen sehen. Unser Torwarttrainer Kai Rabe macht da einen sehr, sehr guten Job. Polle merkt, dass er Defizite hat und wir ihn einfach besser machen wollen." In der vergangenen Saison machte Pollersbeck in der 2. Bundesliga noch 31 Spiele.

Bis sich der ehemalige Lauterer zurück auf die Bank oder gar in die Startelf gekämpft hat, ist es jedoch noch ein langer Weg. Schließlich fand Hecking auch Gefallen an Ersatzkeeper Tom Mickel, bei dem er "vom ersten Tag an ein gutes Gefühl gehabt" habe. "Vielleicht hat er einen kleinen Nachteil durch die zwei, drei Zentimeter, die ihm fehlen. Aber er löst immer Begeisterung aus und hat eine tolle Motivation, in jedem Training gewinnen zu wollen."

Gesetzt ist weiterhin Daniel Heuer Fernandes, der im Sommer von Darmstadt 98 nach Hamburg wechselte.