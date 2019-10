Rolfes warnt Havertz-Interessenten: "Kein kleiner Transfer"

Pier Marco Tacca, getty

Kai Havertz im Duell mit Cristiano Ronaldo von Juventus Turin

Kai Havertz von Bayer Leverkusen ist aktuell eines der größten Talente in der Fußball-Bundesliga. Simon Rolfes, Sportdirektor bei der Werkself, hat nun die Gerüchte um einen Wechsel des 20-Jährigen, etwa zum FC Bayern, kommentiert.

"Es ist klar, dass es in die europäische Topspitze geht. Wenn er geht, wird es aber kein kleiner Transfer werden", stellte der ehemalige Mittelfeldspieler am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1" in aller Deutlichkeit klar.

Noch sei mit Blick auf die Zukunft des Youngsters allerdings nichts entschieden. Auf konkrete Spekulationen über einen Transfer zum FC Bayern ging Rolfes nicht ein: "Wir werden sehen, was passiert. Wir sind im engen Austausch mit ihm und seiner Familie", erklärte der 26-fache Nationalspieler und verwies auf den bis 2022 laufenden Vertrag.

Dass die Zukunft des Nationalspielers mittelfristig nicht in Leverkusen liegt, ist aber auch dem Funktionär klar. Das Interesse von europäischen Top-Klubs sei letztlich aber auch eine Würdigung der Ausbildungsarbeit, die Bayer Leverkusen leiste: "Das freut uns, das ist Teil unseres Weges", so Rolfes.

Rolfes adelt Havertz: "Ein extrem wichtiger Spieler"

Havertz debütierte für die Rheinländer vor drei Jahren im Alter von gerade einmal 17 Jahren. Spätestens in der letzten Spielzeit gelang dem Mittelfeldspieler mit 17 Saisontreffern der Durchbruch auf der ganz großen Fußball-Bühne.

Seitdem überschlagen sich die Medien mit immer neuen Gerüchten zur Zukunft des Juwels. Der FC Bayern gilt als heißer Kandidat, auch Real Madrid und die Top-Klubs aus England beschäftigen sich intensiv mit der Personalie. Zuletzt wurde auch Borussia Dortmund mit Havertz in Verbindung gebracht, der Revierklub soll dem Vernehmen nach aber keine Chance auf eine Verpflichtung haben.

In der neuen Spielzeit ist Havertz wieder einer der Schlüsselspieler beim Champions-League-Teilnehmer: "Wir haben jetzt sieben Spieltage und er hat schon wieder zwei Tore gemacht. Er ist in den Top 3 der laufstärksten Spieler der Bundesliga. Er gibt jedes Mal alles. Er ist ein extrem wichtiger Spieler für uns, weil er sich nicht nur über Tore definiert", lobte Rolfes den Star-Spieler.