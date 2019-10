Völler bestätigt: Topscorer Volland vor Verlängerung

Christof Koepsel, getty

Kevin Volland steht vor einer Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen

Bundesligist Bayer Leverkusen plant langfristig mit Angreifer Kevin Volland. Der Vertag des 27-Jährigen läuft noch bis 2021. Die Verantwortlichen der Werkself wollen aber nicht ohne Klarheit ins letzte Vertragsjahr gehen.

"Es ist klar, dass wir Spieler, die hier ihre Leistung bringen, halten wollen", sagte Bayer-Sportchef Rudi Völler gegenüber der "Sport Bild". Erste lose Gespräche soll es zwischen beiden Parteien bereits gegeben haben. Nun sollen dem Abtasten konkrete Verhandlungen folgen.

Der 2016 aus Hoffenheim gekommene Stürmer hat großen Anteil an den erfolgreichen Leverkusener Offensivleistungen in der jüngeren Vergangenheit. Im gesamten Kalenderjahr 2019 traf Volland bislang zwölf Mal, zudem bereitete er 14 Treffer vor. Mit dieser Quote ist er der beste deutsche Angreifer. Einzig Robert Lewandowski ist mit 26 Scorerpunkten noch besser.

Der bei 1860 München ausgebildete Stürmer scheint einer Verlängerung auch nicht abgeneigt zu sein: "Die Entwicklung von Bayer ist positiv, und ich habe mit der Mannschaft noch einige Ziele, die wir erreichen wollen", so Volland. Wenn der 27-Jährige in Leverkusen verlängert, kann er mit einer saftigen Gehaltserhöhung rechnen. Nach "Sport Bild"-Informationen würde der Linksfuß zukünftig sechs Millionen Euro jährlich verdienen. Damit stände er auf einer Stufe mit Kai Havertz.