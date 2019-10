Winkt der SGE ein Geldregen dank Transfer-Flop Willems?

Ian MacNicol, getty

Jetro Willems (l.) überzeugt in Newcastle immer mehr

Zunächst als Top-Transfer betitelt, schnell als Flop abgestempelt und schließlich für ein Jahr ausgeliehen: Jetro Willems' Zeit bei Eintracht Frankfurt war alles andere als berauschend. Bei seinem neuen Arbeitgeber Newcastle United wird der Linksverteidiger immer besser. Das freut auch die Eintracht - besonders in finanzieller Hinsicht.

Möchten die "Magpies" den Niederländer nach der aktuellen Spielzeit dauerhaft verpflichten, wird eine Ablösesumme in Höhe von elf Millionen Euro fällig. Eine weitere Million nahm die SGE bereits durch die Leihgebühr ein. Das berichtet "Bild".

Willems könnte einen unverhofften Geldregen in die Frankfurter Kassen spülen. 2017 wechselte der Linksfuß von PSV Eindhoven an den Main und überzeugte dort nur selten. Unter Adi Hütter spielte der 25-Jährige in der vergangenen Spielzeit eine untergeordnete Rolle und kam meist nur als Joker zum Einsatz.

Das Leihgeschäft könnte sich also für beide Seiten auszahlen. Willems kommt in Nordengland immer besser in Fahrt. Zu Beginn der Saison nur auf der Bank, ist der 22-fache niederländische Nationalspieler mittlerweile gesetzt.

Gegen den FC Liverpool erzielte er vor vier Wochen seinen ersten Treffer im schwarz-weißen Trikot, im letzen Spiel gegen Manchester United bereitete Willems den 1:0-Siegtreffer sehenswert vor. Die Chancen, dass Newcastle von der Kaufoption Gebrauch macht, steigen.