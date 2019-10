Podolski sendet emotionale Worte an Schweinsteiger

Alexander Hassenstein, getty

Mehr als nur Teamkollegen: Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski

Echte Freundschaften sind im Fußball-Geschäft selten. Zwei, die sich auch abseits des Platzes immer bestens verstanden haben, sind Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Nachdem Letzterer vor wenigen Tagen sein Karriereende verkündet hatte, nutzte "Poldi" nun die Gelegenheit, seinen langjährigen Weggefährten beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft zu würdigen.

In der "Bild" blickte der mittlerweile 34 Jahre alte Podolski auf die gemeinsame Zeit mit Schweinsteiger zurück. Das Statement im Wortlaut:

Lieber Basti,

ganze 15 Jahre ist es her, dass wir gemeinsam im DFB-Shuttle kurzfristig von der U21-EM zur A-Nationalmannschaft zum letzten Testspiel vor dem EM-Turnier nach Kaiserslautern gebracht wurden. Ich kam als Straßenkicker aus Köln, du als bayerische Urgewalt aus den Bergen. Es war der Anfang einer Freundschaft, wie es sie im Fußball nur selten gibt. Als Duo "Poldi & Schweini" starteten wir gemeinsam durch. Uns musste niemand Herr Podolski oder Herr Schweinsteiger nennen, darauf legten wir nie Wert. Für uns beide standen immer der Fußball und die Mannschaft im Vordergrund.

Von der EM 2004 bis zum Höhepunkt mit dem WM-Titelgewinn in Brasilien erlebten wir Seite an Seite eine geile Zeit! Es gibt so viele Bilder, die ich von uns vor Augen habe. Zu einem kann ich sagen: Nicht viele können behaupten, dass sie Rihanna in einer magischen Nacht in Rio gemeinsam geküsst haben. Auch bei meiner Eingewöhnung beim FC Bayern hast du mir sehr geholfen. Dass wir uns auch neben dem Rasen gut verstanden haben, hat mir gezeigt, dass Du mich als einen der wenigen Fußball-Kameraden zu Deiner Hochzeit eingeladen hast. Das hat mir viel bedeutet. Schweini, Du warst nicht nur ein überragender Fußballer, sondern bist ein toller Mensch. Zu Deiner Karriere möchte ich abschließend sagen: Es war mir eine Ehre!

Dein Poldi