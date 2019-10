Dänen-Ikone: Eriksen "beschäftigt sich mit Bayern"

Julian Finney, getty

Christian Eriksen wird beim FC Bayern gehandelt

Seit einigen Wochen wird Tottenham-Star Christian Eriksen mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Däne kann sich einen Wechsel an die Isar angeblich vorstellen. Auch der Rekordmeister soll bereits vorgefühlt haben. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus und der ehemalige HSV-Profi Stig Töfting haben da ganz unterschiedliche Meinungen.

"Auch, wenn er ablösefrei zu haben ist. Für mich ist er kein Spieler, der den Bayern weiterhilft", erklärte Matthäus gegenüber "Sport1", dass Eriksen in seinen Augen schlicht nicht gut genug ist, um die Münchner auf die nächste Stufe zu heben: "Uli Hoeneß hat auch schon mal gesagt, dass die Bayern keine Ersatzspieler brauchen."

"Ich verfolge den Spieler seit langer Zeit und 2019 hat er mich bislang enttäuscht. Ein Transfer zum FC Bayern würde für mich keinen Sinn ergeben", ergänzte Matthäus, für den ein Transfer des Dänen nach München "sehr überraschend" käme.

Eriksen sei zwar ein feiner Techniker und eine typische Nummer 10, sagte Matthäus, "er ist aber zu langsam und Niko Kovac steht auf schnelle Spieler. Für mich ist Eriksen kein Spieler, der auf höchstem Niveau den Unterschied ausmacht".

Statt Geld in das Gehalt des im Sommer 2020 ablösefreien Eriksen zu investieren, würde der Rekord-Nationalspieler lieber Kai Havertz im Trikot des FC Bayern sehen. Auf diesen Transfer sollte sich sein Ex-Klub "voll konzentrieren", mahnte Matthäus, der abschließend noch einmal bekräftigte: "Eriksen ergibt für mich keinen Sinn."

"Er beschäftigt sich bestimmt schon mit Bayern"

Ganz anders die Auffassung von Stig Töfting, der dem TV-Sender erläutert: "Ich sehe Christian eher bei Bayern". Damit spricht sich der heute 50-Jährige gegen einen Wechsel zu Real Madrid aus, ein Klub, der ebenfalls an Eriksen interessiert sein soll.

Eriksen sei zurzeit "nicht frei im Kopf", so der einstige Hamburger weiter: "Wenn Real sich mit dir beschäftigt, dann macht das etwas mit einem Spieler." In Madrid müsse er jedoch "enorm viele Trikots verkaufen und so ein Glamour-Boy ist er nicht".

Der 27-Jährige sei vielmehr "sehr introvertiert und bodenständig" und einer, der die "Füßen sprechen" lässt. Die dänische Fußball-Ikone ist sicher: "Er beschäftigt sich bestimmt schon mit Bayern. Jeder dänische Fußballspieler ist stolz bei einem Interesse aus München."