BVB für Herrmann eine der "besten Mannschaften Europas"

Maja Hitij, getty

Patrick Herrmann und Lucien Favre kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Gladbach

Patrick Herrmann von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach ist derzeit in Top-Form. Vor dem Spitzenspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr) hat sich der Angreifer zum kommenden Gegner und BVB-Coach Lucien Favre geäußert.

Obwohl die Gladbacher als Spitzenreiter nach Dortmund reisen, sieht sich das Team "keineswegs als Favorit", erklärte Herrmann im "Sky"-Interview. "Gerade ich weiß, wie schwierig es ist, in Dortmund zu spielen, weil wir dort schon oft nicht so gut aussahen", erinnerte der 28-Jährige an die vergangenen Duelle, von denen seit 2015 alle an den BVB gingen.

In Herrmanns Augen verfügen die Schwarz-Gelben trotz der jüngsten Mini-Krise über eine "überragende Mannschaft". Für ihn sei der BVB sogar "eine der besten Mannschaften in Europa", adelte der Gladbacher den kommenden Gegner.

Herrmann schwärmt von Lucien Favre

An BVB-Coach Lucien Favre, der die Fohlen zwischen 2011 und 2015 an der Seitenlinie betreute, hat Herrmann nur gute Erinnerungen: "Unter ihm bin ich so richtig durchgestartet, durfte meine Spiele machen und bin Nationalspieler geworden."

Dass die Art des Schweizer Trainer allerdings mitunter auch für die Spieler schwierig sein kann, bleibe nicht aus: "Er ist ein Perfektionist, er will immer seine Spielphilosophie durchziehen. Gerade die Videoanalyse, die wir gemacht haben, war manchmal auch schwierig umzusetzen, aber er will es dann so haben." Die Spieler müssten es dann eben "so machen", wie Favre vorgibt.

Mit dem BVB steht Lucien Favre nach sieben Spieltagen lediglich auf Rang acht und hat bereits vier Zähler Rückstand auf Gladbach. Lässt der Revierklub auch im Heimspiel gegen den Tabellenführer Punkte liegen, dürfte die Luft für Favre wohl dünner werden.