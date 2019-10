Bericht: Schalke Favorit im Rennen um Brasilien-Knipser

Bruna Prado, getty

Der brasilianische Stürmer Gabriel Barbosa steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 soll im Rennen um einen brasilianischen Stürmer in der Pole-Position sein. Gabriel Barbosa, derzeit von Inter Mailand an Flamengo ausgeliehen, steht laut italienischen Medienberichten kurz vor einem Wechsel nach Gelsenkirchen.

Wie das italienische Medienunternehmen "Mediaset" erfahren haben will, sind die Knappen Favorit auf einen Transfer des 23-jährigen Angreifers. Dieser könnte bereits in diesem Winter nach Gelsenkirchen kommen, heißt es.

Angeblich befinden sich die Beteiligten nach "diversen Gesprächen" schon länger in "fortgeschrittenen Verhandlungen". Schalke soll laut des Berichts sogar schon die Ablöseforderungen der Inter-Verantwortlichen akzeptiert haben. Demnach kostet der Angreifer die Knappen bis zu 30 Millionen Euro.

Der Berater Barbosas, Wagner Ribeiro, dementierte die Meldung auf Nachfrage von "ESPN" allerdings und erklärte, er wisse nichts von Verhandlungen, die angeblich stattgefunden hätten. Gleichzeitig wollte Ribeiro aber auch "nichts ausschließen".

"Gabigol" in Brasilien auf Torejagd

Aktuell ist der Stürmer mit dem Spitznamen "Gabigol" an Flamengo Rio de Janeiro ausgeliehen. Seit Anfang 2019 spielt er in Brasilien. Dort erzielte er wettbewerbsübergreifend 33 Tore in 45 Spielen. Aufgrund dieser Quote hat unter anderem auch Premier-League-Klub Crystal Palace sein Interesse angemeldet. Auch sein Leih-Verein Flamengo soll bei Inter angefragt haben, ob Barbosa dauerhaft in Brasilien bleiben könne.

Anscheinend ist aber lediglich Schalke bereit, die geforderten 30 Millionen Euro zu bezahlen. Ende Dezember endet sein Leihvertrag in Rio und er muss zunächst nach Mailand zurückkehren. Dann könnte er direkt weiter nach Deutschland ziehen.