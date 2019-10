Wechselverbot? FCB schließt Martínez-Transfer wohl aus

Alexander Hassenstein, getty

Der FC Bayern will Javi Martínez nicht verkaufen

Javi Martínez gehört beim FC Bayern bislang zweifellos zu den Verlierern der Saison. Der Spanier ist nur noch Reservist und wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Abschied aus München in Verbindung gebracht. Doch dazu wird es vorerst wohl nicht kommen.

Obwohl Martínez in den elf Pflichtspielen des FC Bayern in der Saison 2019/20 nur 131 Minuten auf dem Platz stand, plant der Rekordmeister weiter mit dem Abräumer. Ein Verkauf des Sechsers im Winter ist in der Münchner Chefetage laut "tz"-Informationen kein Thema.

Offenbar sind Niko Kovac und Co. davon überzeugt, dass Martínez in großen Spielen weiterhin wichtig für die Mannschaft sein kann. Laut "tz" wurden dem 31-Jährigen für die nahe Zukunft Einsätze in Aussicht gestellt. Co-Trainer Hansi Flick betonte in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass jeder Spieler benötigt und seine Chance bekommen werde.

Vertraglich ist der ehemalige Welt- und Europameister noch bis 2021 an den FC Bayern gebunden. Gerüchte über einen Abschied gab es bereits im vergangenen Sommer, als Martínez' Ex-Klub Athletic Bilbao sich öffentlich dazu bereit erklärte, eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro nach München zu überweisen, um den Spanier zurückzuholen.

Erst vor wenigen Wochen berichteten italienische Medien, dass Martínez in München keine Zukunft mehr habe.