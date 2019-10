BVB-Trio droht Zwangspause gegen Inter Mailand

Jörg Schüler, getty

Roman Bürki hat sich gegen Gladbach verletzt

Für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund steht am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League das Duell mit Inter Mailand auf dem Programm. Zum Gastspiel in der italienischen Metropole muss der BVB allerdings ersatzgeschwächt antreten.

Nach Informationen der "Bild" fällt Angreifer Paco Alcácer für die Partie in der Königsklasse definitiv aus. Der Spanier laboriert an einer Reizung der Achillessehne und musste bereits am Samstag in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) pausieren.

Auch Offensivspieler Mario Götze könnte womöglich erneut ausfallen. Der Weltmeister von 2014 verpasste das jüngste Bundesliga-Spiel wegen eines grippalen Infekts. Ob er rechtzeitig genesen wird, ist noch nicht abzusehen.

Jüngstes Sorgenkind der Borussia ist Torhüter Roman Bürki. Der Schweizer habe eine Kapselzerrung im linken Knie erlitten, dennoch sei der Einsatz "nicht ausgeschlossen", teilte der BVB am Sonntag mit.

Bürki war im Topspiel gegen den Spitzenreiter in der 71. Minute durch Marwin Hitz ersetzt worden.

"Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Das war im Zweikampf in der ersten Halbzeit mit Breel [Embolo Anm.d.Red.], wir sind Knie an Knie zusammengestoßen. Danach hatte ich richtig Schmerzen und habe versucht weiterzuspielen", sagte Bürki: "Als ich beim Eckball rausgelaufen bin in der zweiten Halbzeit, habe ich komplette Instabilität gespürt. Ich wusste danach, dass ich raus muss."