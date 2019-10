Trainerproblem beim FC Bayern? Effenberg verteidigt Kovac

Lars Baron, getty

Stefan Effenberg analysiert die Situation des FC Bayern

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge steht der FC Bayern München nur auf dem dritten Platz der Fußball-Bundesliga. Auch die Kritik an Niko Kovac nahm zuletzt wieder zu. Laut Stefan Effenberg hat der FC Bayern jedoch kein Trainerproblem.

"Ich sehe, dass viele das Problem an Niko Kovac festmachen, ich tue es nicht: Kovac ist definitiv der richtige Trainer. Es liegt jetzt an den Spielern", schrieb der 51-Jährige in seiner Kolumne auf "Sport 1".

Gerade in der Defensive sieht Effenberg, der zwischen 1990 und 1992 sowie von 1998 bis 2002 selbst für die Münchner spielte, noch Nachholbedarf: "Für den FC Bayern ist es extrem wichtig, dass sie hinten ihre Stabilität finden, daran müssen sie arbeiten. Die Umschaltbewegung gegen den Ball ist bei Bayern nicht gut gewesen."

Für die restliche Saison muss der deutsche Rekordmeister nun ausgerechnet auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Der Innenverteidiger zog sich beim 2:2 gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss zu.

Akuten Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt sieht Effenberg nach der Verletzung dennoch nicht: "Wenn Jérôme Boateng es annimmt, kann er Süle ersetzen, das traue ich ihm zu. Die Bayern sind nicht so hilflos, es ist kein Notstand. Sie können auch mal Dreierkette spielen oder mit Javi Martínez hinten statt im Mittelfeld."