Gerücht: Real will Lewandowski im Winter holen

Alexander Hassenstein, getty

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern?

Beim unrühmlichen 3:2-Erfolg des FC Bayern bei Olympiakos Piräus rettete einmal mehr der Torinstinkt von Robert Lewandowski den deutschen Rekordmeister. In der laufenden Saison erzielte der Pole bereits 18 Treffer in 13 Pflichtspielen. Eine Quote, die offenbar Begehrlichkeiten weckt.

Im Fußball-Fach-Talk "El Chiringuito de Jugones" enthüllte der spanische Journalist Eduardo Inda, dass Real Madrid Interesse an Lewandowski zeige.

Der Plan der Königlichen sieht demnach vor, den Angreifer nach Madrid zu locken und im Gegenzug Gareth Bale oder Luka Jovic zum FC Bayern ziehen zu lassen. Der Deal soll bereits im Januar über die Bühne gehen, Real gehe davon aus, dass Bayern nicht abgeneigt sei, so Inda weiter.

Zwar hat Lewandowski niemals einen Hehl daraus gemacht, dass ihn ein Engagement in Madrid reizen würde, dass Bayern seine "Lebensversicherung" ziehen lassen würde, darf allerdings als ausgeschlossen erachtet werden.

Der 31-jährige Superstar verlängerte erst Ende August 2019 seinen Vertrag an der Isar bis Ende Juni 2023. "Robert ist für mich der beste Mittelstürmer der Welt und seit Jahren eine tragende Säule unserer Mannschaft. Daher sind wir sehr glücklich, dass er noch lange für den FC Bayern spielen wird", lobte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge den Nationalspieler damals.

Real-Präsident Florentino Pérez gab in der Folge zu, dass die Madrilenen sich in der Vergangenheit mehrfach erfolglos um Lewandowski bemüht hätten. "Wir haben uns mehrere Jahre um Lewandowski bemüht und es klappte nicht, denn er hat keine Klausel und sie verkaufen ihn nicht", zitierte "AS" den 72-Jährigen Mitte September.

Zudem würde ein Abgang von Lewandowski die sportlichen Ziele der Bayern mehr als gefährden. Ein adäquater Ersatz ist im Kader des Bundesliga-Serienmeisters nicht vorhanden, die vermeintlichen Tauschobjekte Jovic und Bale dürften die Lücke kaum schließen können.