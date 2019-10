RB Leipzig hat "kein Geld" für Winter-Neuzugänge

Stuart Franklin, getty

Oliver Mintzlaff ist von der Qualität des Leipziger Kaders überzeugt

Nach vier Ligaspielen ohne Sieg und nur fünf Punkten aus den vergangenen fünf Partien hängt bei RB Leipzig ein wenig der Haussegen schief. Doch die Probleme müssen offenbar mithilfe des bestehenden Kaders gelöst werden. Frische Spieler werden in der kommenden Transferphase wohl nicht verpflichtet, um das Team wieder in die Spur zu bekommen.

"Im Winter ist kein Geld für Neuzugänge da", stellte Oliver Mintzlaff gegenüber "Sport Bild" unmissverständlich dar. "Vorher müssten wir Spieler verkaufen", fügte der Klub-Chef an.

55 Millionen Euro gaben die Verantwortlichen im Sommer aus. Von den sieben Neuzugängen schlug bislang aber nur Christopher Nkunku, der für 14 Millionen Euro von Paris Saint-Germain kam, so richtig ein.

RB-Boss verteidigt den aktuellen Kader

Die Mannschaft sei "überragend, noch besser als letzte Saison", verteidigte Mintzlaff den Kader. "Wir haben hochkarätige Spieler dazugeholt. Die brauchen zwar Zeit, haben aber alle das Potenzial, sich zu Stars zu entwickeln", so der 44-Jährige.

Julian Nagelsmann hingegen zeigte sich zuletzt nicht ganz zufrieden mit den Profis, die noch auf ihre Chance lauern (sollten). "Wir haben auch von der Bank nicht den nötigen Punch entwickelt. Das war nicht gut. Es wirkte so, als wäre der eine oder andere etwas beleidigt", erklärte der neue Coach etwa nach der 1:2-Pleite in Freiburg am vergangenen Wochenende.