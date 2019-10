BVB-Talent gibt Einblicke ins Training mit den Stars

unknown

Tobias Raschl (vorn) trainiert seit dieser Saison mit den BVB-Stars

Tobias Raschl will irgendwann Bundesliga-Luft bei Borussia Dortmund schnppern. Am Wochenende stand der Youngster ausgerechnet im Revierderby erstmals im Profikader des BVB und durfte das 0:0 beim den FC Schalke 04 von der Bank aus verfolgen. Ein Einsatz war dem Top-Talent zwar nicht vergönnt, doch der 19-Jährige will sich im Training der Schwarzgelben weiter empfehlen.

Dort hat Raschl zuletzt einige interessante Beobachtungen gemacht, als er den Stars zugeschaut hat.

Axel Witsel habe "eine unglaubliche Ruhe am Ball", zeigte sich Raschl gegenüber dem "kicker" beeindruckt. Julian Weigl spiele "gute Flugbälle", verriet der 19-Jährige, und sorge "damit für Dynamik".

Mittelfeldkollege Thomas Delaney laufe "unglaublich viel", so Raschl weiter: "Seine Körperlichkeit und Härte sind wichtig."

Attribute, die Raschl sich selbst weiter abschauen will. "Im Defensivzweikampf kann ich zulegen, das stimmt", erklärte er. Laut dem Fachblatt hat der defensive Mittelfeldspieler dafür extra einen Personal Trainer engagiert, der ihm - neben den Übungen im Profi-Training und in der Regionalliga - helfen soll, robuster zu werden.

Raschls Vorbild spielt im Übrigen gar nicht beim BVB sondern beim FC Bayern: Thiago. "Er kann mit dem Ball umgehen, als wäre es sein Spielzeug", so der 19-Jährige.

Noch sind Raschls Aussichten auf ein schnelles Profi-Debüt gering. Spielte er in Testspielen noch in der 1. Mannschaft des BVB, bekommt er zur Zeit in der U19 und der U23 der Borussia Spielpraxis - mit Erfolg: Ein Tor gelang dem meist als Achter eingesetzten Youngster in der Youth League in drei Spielen, einen weiteren Treffer erzielte er in einem seiner sechs Regionalliga-Einsätzen.