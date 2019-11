Pavard verteidigt Ex-Trainer Kovac

Sebastian Widmann, getty

Benjamin Pavard ist beim FC Bayern gesetzt

Vor rund zwei Wochen hat sich der FC Bayern München von Niko Kovac getrennt. Nun verteidigte Benjamin Pavard seinen Ex-Coach.

"Wir hatten eine gute Beziehung zum Trainer, aber wenn du schlechtere Ergebnisse lieferst, ist es immer der Trainer, der gehen muss", äußerte sich der Bayern-Verteidiger in der französischen Sportzeitung "L' Equipe".

In den vergangenen Wochen habe der FC Bayern "zu viele Gegentore bekommen". "Es war ja nicht er, der auf dem Platz stand. Wir tragen unseren Teil der Verantwortung", verteidigte Pavard hierbei Kovac.

Nach den beiden Siegen gegen Olympiakos Piräus und Borussia Dortmund herrscht beim deutschen Rekordmeister inzwischen wieder Aufbruchsstimmung.

"Wenn wir so spielen, wie in den letzten beiden Spielen, können wir Großes erreichen in dieser Saison", versicherte Pavard, der im Sommer für rund 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister wechselte.

Pavard von Rolle beim FC Bayern überrascht

In der Fußball-Bundesliga verpasste der 23-Jährige seither keine einzige Minute. "Zusammen mit Kimmich und Neuer bekomme ich die meiste Spielzeit. Ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass ich so viel spiele. Ich genieße es", analysiert der Franzose seine Situation beim FC Bayern.

Dabei läuft der gelernte Innenverteidiger zumeist hinten rechts auf. "Ich weiß, ich bin nicht der beste Rechtsverteidiger der Welt", bleibt der Weltmeister von 2018 selbstkritisch: "Ich denke, dass ich in einigen Bereichen Fortschritte gemacht habe. Meine Flanken und mein Defensivverhalten zum Beispiel."