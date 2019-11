Medien: Götze verlässt den BVB - wenn Favre bleibt

Jörg Schüler, getty

Keine gemeinsame Zukunft beim BVB: Mario Götze und Lucien Favre

Die Zukunft von Mario Götze bei Borussia Dortmund hängt offenbar entscheidend an der Trainerfrage.

Bleibt Lucien Favre über den kommenden Sommer hinaus Coach des BVB, dürfte Götze seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, berichtet "Sport Bild". Vom Schweizer fühlt sich der WM-Finaltorschütze von 2014 demnach sportlich nicht genügend wertgeschätzt.

Perspektivisch kann sich der 27-Jährige kein Dasein als Edelreservist vorstellen. Unter Favre kam Götze in der laufenden Saison erst zu elf Einsätzen, davon lediglich fünf von Beginn an.

Die finanzielle Dimension soll in der Causa Götze weniger entscheidend sein: Zu den vom BVB geforderten Abstrichen beim Gehalt ist der Offensivspieler wohl bereit. Derzeit verdient Götze zehn Millionen Euro, die Verantwortlichen wollen künftig rund ein Viertel dieses Geldes einsparen.

Konkrete Gespräche laufen zwischen Götze und dem BVB aktuell allerdings ohnehin seit Monaten nicht mehr. Erst 2020 werde man sich wieder zu Verhandlungen zusammensetzen, heißt es.

Sollte sich eine Trennung von seinem Jugendverein abzeichnen, will Götze dem Bericht zufolge ins Ausland wechseln - allerdings nicht in die USA oder nach Asien, sondern in eine europäische Top-Liga.