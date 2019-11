Medien: FC Bayern hat englisches Torwart-Talent im Visier

Nathan Stirk, getty

Dean Henderson wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München ist auf der Torwart-Position eigentlich mehr als gut besetzt. Neben Stammkraft und Mannschaftskapitän Manuel Neuer weiß der Branchenprimus auch noch den zuverlässigen Sven Ulreich sowie die Youngsters Christian Früchtl und Ron-Thorben Hoffmann in seinen Reihen. Dennoch häuften sich jüngst wieder Spekulationen in englischen Medien, wonach der FC Bayern an einem weiteren Torwart-Talent interessiert sein soll.

Nach übereinstimmenden Meldungen des "Mirror" und der "Daily Mail" haben die Münchner den 22-jährigen Dean Henderson auf dem Zettel. Schon zu Jahresbeginn wurde der Rekordmeister mit dem elfmaligen englischen U21-Nationaltorwart in Verbindung gebracht. Nun soll das Interesse wieder aufgeflammt sein.

Henderson steht seit der A-Jugend beim englischen Rekordchampion Manchester United unter Vertrag, wurde von den Red Devils aber schon mehrfach verliehen. Auch gegenwärtig hütet er auf Leihbasis bei einem Ligakonkurrenten das Tor und absolvierte seit Saisonbeginn zwölf Pflichtspiele für Sheffield United.

Beim Klub aus der Nähe von Manchester überzeugte Henderson mit starken Leistungen und hielt bereits fünfmal die Null. Aufsteiger Sheffield United ist bisher das Überraschungsteam der Premier-League-Saison und stellt nach Leicester City die beste Defensive in der englischen Meisterschaft - noch vor den Top-Teams FC Liverpool und Manchester City.

Erst im Sommer hat Henderson seinen Vertrag bei Manchester United bis 2022 verlängert. Die Liste der Interessenten dürfte nach den starken Leistungen der bisherigen Spielzeit dennoch nicht kürzer werden.