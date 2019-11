Barca-Talent vor Wechsel nach Leverkusen?

Aitor Alcalde, getty

Jean-Clair Todibo könnte im nächsten Jahr für Bayer Leverkusen auflaufen

Bundesligist Bayer Leverkusen könnte sich im Januar mit einem Youngster vom FC Barcelona verstärken. Die Rede ist von Jean-Clair Todibo, der trotz seines großen Talents bei den Katalanen so gut wie nie zum Zug kommt.

Wie die spanische "Sport" berichtet, bahnt sich ein Wechsel des 19-Jährigen in die höchste deutsche Spielklasse an. Demnach hat sich Bayer Leverkusen für eine Todibo-Verpflichtung in Stellung gebracht. Die Verhandlungen sollen bereits seit zwei Wochen laufen. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von rund zehn Millionen Euro.

Barca-Coach Valverde hat dem Bericht zufolge einem Verkauf des technisch beschlagenen Innenverteidigers bereits zugestimmt. Bei der Werkself könnte Todibo die Abwehrzentrale verstärken und den Konkurrenzkampf mit Sven Bender und Jonathan Tah anheizen.

Erst im Sommer wechselte der junge Franzose vom FC Toulouse zu Barca und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Trotz der Verletzungsanfälligkeit von Landsmann und Weltmeister Samuel Umtiti setzt Valverde aber kaum auf Todibo.

Ein Bayer-Wechsel würde wohl nicht nur der Defensive der Leverkusener gut tun, sondern auch Todibos Chancen auf Spielpraxis erhöhen.

Bereits im letzten Jahr wurde der 1,89-Meter-Hüne mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Damals wurde dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 Interesse an dem Abwehrspieler nachgesagt.