Hummels verteidigt Favre und zieht Bayern-Vergleich

Alexander Hassenstein, getty

Mats Hummels sieht die BVB-Spieler in der Pflicht

Nach dem 3:3 gegen den SC Paderborn sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auf der Suche nach Antworten. Auch BVB-Führungsspieler Mats Hummels hat sich nach dem Spiel zur Situation geäußert. Dabei nimmt der Innenverteidiger Trainer Lucien Favre in Schutz.

"Wir müssen einfach besser spielen. Wir auf dem Platz sind es definitiv, die diese Fehler machen. Da sage ich ganz deutlich, dass das nichts mit der Trainerposition zu tun hat, wenn wir einfach ohne Druck die Bälle herschenken", verteidigte Hummels den BVB-Coach.

Einige Fans forderten während der Partie Favres Entlassung. Dies habe der 30-Jährige "nicht gehört". Vielmehr nahm Hummels die Mannschaft in die Pflicht.

"Ich rede vor allem von einfachen Ballverlusten und von Unkonzentriertheit. Und von Situationen, wo man ohne Druck den Ball dem Gegner in den Fuß oder ins Aus spielt. Davon haben wir einfach zu viele", so der Ex-Nationalspieler: "Ich war jetzt drei Jahre in München und da wird es ganz groß geschrieben, dass das nicht passiert."

BVB mit schwachem Saisonstart

Nach dem 0:3-Pausenrückstand rettete der BVB gegen den SC Paderborn immerhin noch einen Punkt. Dennoch läuft Borussia Dortmund den eigenen Erwartungen weiter hinterher. Aus den ersten zwölf Bundesliga-Spielen konnten die Schwarz-Gelben nur fünf Siege einfahren.

Vor der Saison gaben die BVB-Verantwortlichen die Meisterschaft als Ziel aus. "Über große Dinge muss ich jetzt nicht reden. Schauen wir mal, wie sich alles bis zur Winterpause noch entwickelt und auch danach", verriet Hummels auf die Frage, ob der Routinier das Saisonziel gefährdet sehe.