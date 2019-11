Kult-Borusse fordert Favre-Aus nach "Elendskick "

Christof Koepsel, getty

In Kreisen des BVB Kult: Bruno "Günna" Knust

Bruno "Günna" Knust genießt in Fan-Kreisen von Borussia Dortmund Kultstatus. Der Dortmunder Kabarettist ist leidenschaftlicher Anhänger des BVB, agierte bereits als Stadionsprecher und ist Texter der BVB-Hymne "Leuchte auf mein Stern Borussia". Das zurückliegende 3:3 der Schwarzgelben gegen den SC Paderborn hat bei Knust allerdings Spuren hinterlassen.

"Schlecht geschlafen. Aufgewacht, in die Zeitung geguckt und festgestellt dass ich den Elendskick gegen Paderborn leider nicht geträumt habe. Das 3:3 war so echt, echter geht nicht", wetterte der 55-Jährige am Samstag auf Facebook.

Und weiter: "Ein Glück dass der Schiri so lange mitmachte bis endlich noch der Ausgleich kam. Und jetzt? Favre raus oder noch ein weiteres Spiel auf Bewährung? Will man uns den Larifari-Fußball etwa noch länger bieten? Große Sprüche nach jedem Spiel und nix ändert sich?"

Der Kult-Borusse lässt keine Zweifel daran zu, dass die Zeit von Favre beim BVB für ihn abgelaufen ist: "Ich habe die Nase voll vom ewigen rumeiern, der kalte Schlag muss her. Langsam ist es doch egal wer auf der Trainerbank sitzt, ob es einer von uns hier ist oder Mauricio Pochettino oder der Belgier Voll von der Rolle. Zieht endlich einen Schlußstrich unter das Kapitel Favre. Er hat fertig!"