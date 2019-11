Lewandowski, Pavard und Davies fehlen im Training

Lars Baron, getty

Robert Lewandowski (l.) fehlte beim Bayern-Training am Donnerstag

Zwei Tage vor dem Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen trainierte der Rekordmeister in etwas kleinerer Besetzung. Robert Lewandowski, Benjamin Pavard und Alphonso Davies fehlten bei der Einheit am Donnerstag.

Wie "Bild" via Twitter berichtete, handelte es sich dabei jedoch lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. "Individuelle Belastungssteuerung", ließ der Klub laut demnach verlauten.

Pavard und Davies hatten beim 6:0 der Bayern im Champions-League-Spiel am Dienstag in Belgrad 90 Minuten durchgespielt, Lewandowski war nach seinem Viererpack in der 77. Minute ausgewechselt worden.

Am Samstagabend (18:30 Uhr) trifft der deutsche Rekordmeister im Heimspiel auf Bayer Leverkusen. Nach nunmehr vier Siegen ohne Gegentor (2:0 gegen Piräus, je 4:0 gegen Dortmund und Düsseldorf und 6:0 gegen Belgrad) will die Mannschaft von Hansi Flick die beeindruckende Serie weiter ausbauen.