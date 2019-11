Gladbach verlängert vorzeitig mit Yann Sommer

Jörg Schüler, getty

Yann Sommer bleibt weiterhin fester Bestandteil in Gladbach

Borussia Mönchengladbach stellt sich für die Zukunft auf: Am Freitagmittag gab Gladbach-Manager Max Eberl die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Stammtorwart Yann Sommer bekannt.

Der Schweizer erhält ein Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2023. Der vorherige Vertrag lief noch bis 2021. "Wir sind froh, dass wir den Vertrag mit Yann Sommer verlängern konnten. Er zählt für mich zu den Top-Torhütern in Europa. Und bei uns zählt er zu den Führungsspielern der Mannschaft", so Eberl auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Laut Eberl hatte die vorzeitige Verlängerung einen besonderen Grund. "Die Verlängerung war notwendig, denn seine Leistungen haben dazu beigetragen, dass auch andere Vereine auf ihn aufmerksam wurden."

Gladbach hatte in den vergangenen Wochen bereits die Verträge mit Mittelfeldspieler Laszlo Benes, Florian Neuhaus sowie Co-Trainer Frank Geideck verlängert.

Sommer kam im Juli 2014 vom FC Basel zu den Fohlen und absolvierte seither 176 Bundesliga-Spiele. "Ich bedanke mich bei der Borussia für das Vertrauen, das mir durch die Vertragsverlängerung ausgesprochen wird", so der Nationalspieler. Sein gemeinsamer Weg mit der Elf vom Niederrhein sei "noch nicht zu Ende".

Neben Eberl freute sich auch Cheftrainer Marco Rose über die Nachricht. Sommer sei "sowohl menschlich als auch sportlich unheimlich wichtig für die Mannschaft".

Am Sonntag (15:30 Uhr) trifft Gladbach in der Bundesliga auf den SC Freiburg, "eine sehr flexible Mannschaft", so Rose über den kommenden Gegner. "Auch gegen Freiburg müssen wir die richtigen Mittel finden."