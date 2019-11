Flick über Lewandowski: "Der beste Stürmer der Welt"

Lars Baron, getty

Robert Lewandowski glänzte in der Champions League mit einem Viererpack

Vier Spiele, vier Siege, 16:0 Tore: Nach dem Traumstart unter Hansi Flick steht für den FC Bayern am Samstag der nächste Härtetest auf dem Programm. In der Allianz Arena empfängt der Rekordmeister Bayer Leverkusen zum Topspiel.

Trainer Hansi Flick freut sich auf ein "gutes und wichtiges Spiel. Leverkusen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr aggressiv nach vorne verteidigt, so wie wir auch spielen wollen", sagte der 54-Jährige auf der Pressekonferenz.

Gegen die Werkself baut der Interimscoach fast selbstverständlich auf seinen besten Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole steht in dieser Saison bei wettbewerbsübergreifend 27 Toren in 20 Spielen. Unter der Woche glänzte er beim 6:0 in Belgrad mit einem Viererpack.

"Er hat alles, was einen guten Stürmer ausmacht. Es ist einfach schön, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Er arbeitet hart an dem, was er im Spiel dann umsetzt. Für mich ist er der beste Stürmer der Welt", lobte der Trainer.

Bayern-Coach Flick tauschte sich mit Heynckes aus

Seit Flick die Geschicke beim deutschen Rekordmeister leitet, verkürzten die Münchner den Rückstand auf Tabellenführer Gladbach von vier auf nur noch einen Zähler. Die nackten Zahlen seien für ihn nicht so wichtig, betonte Flick. "Wenn jeder zu einhundert Prozent bereit ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, dann ist der FC Bayern in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen."

Ein Vergleich mit dem großen Jupp Heynckes war Hansi Flick trotz seines tollen Einstands beim deutschen Rekordmeister unterdessen fast schon peinlich. "Er ist einer der erfolgreichsten und besten Trainer, die es gibt. Deswegen mag ich mich mit ihm nicht vergleichen."

Flick hat sich aber viel von Heynckes abgeschaut. "Menschlichkeit, Empathie, er hat sich nicht so wichtig genommen. Die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgegangen ist, war einfach gut", betonte Flick, der in den vergangenen Wochen "schon ein paar Mal" mit Heynckes telefoniert hat.

Hier gibt es alle wichtigen Aussagen zum Nachlesen:

+++ Das war's +++

Es bleiben keine Fragen offen, die Pressekonferenz ist damit beendet.

+++ Flick über Jürgen Klinsmann +++

"Er wird versuchen, jetzt viel und schnell etwas zu bewegen. Bewerten möchte ich das aber nicht, aber klar freut es mich, dass er wieder in Deutschland und im Trainergeschäft ist."

+++ Flick über die Aufstellung +++

"Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass die Spieler, die neu in die Mannschaft reingekommen sind, Top-Leistungen gebracht haben. Ich kann morgen mit der Aufstellung nichts falsch machen. Ich verstehe es dann auch, wenn ein paar Spieler enttäuscht sind, wenn sie nicht spielen."

+++ Flick über das Abschneiden der Bundesliga in der Königsklasse +++

"In der Bundesliga wird mittlerweile besserer Fußball gespielt, mehr Mannschaften pressen früher. Das kommt den deutschen Mannschaften dann auch international zu Gute. Ich würde mich freuen, wenn alle Mannschaften weiterkommen."

+++ Flick über seinen Ehrgeiz +++

"Wir bereiten uns genauso vor, wie in den Spielen zuvor. Wir machen alles, dass die Mannschaft bestens vorbereitet ist und das morgen auf den Platz bringt. Ich möchte immer gewinnen."

+++ Flick über aggressives Verteidigen +++

"Der ballbesitzende Gegner muss immer unter Druck stehen, das müssen wir immer schaffen. In der Bundesliga kann jeder Spieler ohne Druck einen guten Pass spielen, unter Druck sieht das dann schon anders aus."

+++ Flick über den Kampf an der Tabellenspitze +++

"Wir sind immer noch einen Punkt hintendran, aber das ist erst einmal nicht wichtig für mich. Wenn jeder zu einhundert Prozent bereit ist, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, dann ist der FC Bayern in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen."

+++ Flick über Mickael Cuisance +++

"Mika braucht Spielpraxis, deshalb spielt er gerade bei der U23. Er macht gute Fortschritte, das haben wir ganz gut hinbekommen."

+++ Flick über Philippe Coutinho +++

"In Liverpool hat er schon auf dem linken Flügel gespielt. Wichtig ist, dass er auf einer Position spielt, auf der er seine Technik und seine Qualität im letzten Pass ausspielen kann. Er war die Vorbereitung gar nicht dabei, von daher muss man ihm auch einfach ein bisschen Zeit geben. In Belgrad hat er zwei Tore vorbereitet, das ist schon mal sehr wichtig."

+++ Flick über Robert Lewandowski +++

"Aktuell hat er einfach einen Lauf, das kommt aber nicht von Ungefähr. Er hat alles, was einen guten Stürmer ausmacht. Es ist einfach schön, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben. Er arbeitet hart an dem, was er im Spiel dann umsetzt. Für mich ist er der beste Stürmer der Welt."

🗣 #Flick über @lewy_official's unglaublichen Lauf: "Er ist einer der komplettesten Stürmer überhaupt, wenn nicht der beste Neuner der Welt. Er hat alles, was man als Stürmer braucht. Kopfball, Schuss, er kann auflegen. Gegen den Ball ist er wichtig für die Mannschaft."#FCBB04 pic.twitter.com/Y9bzBDRxK4 — FC Bayern München (@FCBayern) 29. November 2019

+++ Flick über Heynckes-Vergleiche +++

"Jupp Heynckes war damals mein Trainer, ich war ein junger Spieler und wollte immer spielen. Er hat mir dann gesagt: 'Du hast heute Pause und trainierst morgen wieder'. Da habe ich gemerkt, dass der Trainer richtig zufrieden mit mir ist. Die Empathie und Menschlichkeit, die Heynckes hat, sind überragend, das nehme ich mir gerne als Vorbild."

+++ Flick über den guten Auftritt seines Teams +++

"Für mich ist wichtig, was aktuell zu sehen ist. Vergleiche mit der Vergangenheit mag ich nicht so gerne. Unter der Woche in Belgrad haben wir fußballerisch sehr gut gespielt und in dieser Höhe musst du auswärts auch erst mal gewinnen. Als Trainer bist du natürlich der Leiter des Teams, Spieler sind ja in gewisser Weise die Experten auf ihren Positionen und verdienen auch die Wertschätzung dafür. Auch das Team hinter dem Team macht einen hervorragenden Job."

+++ Flick über die eigenen Ziele +++

"Ich denke sehr positiv, unsere Mannschaft hat sehr gute Qualitäten und wird das morgen auch zeigen."

+++ Flick über den Gegner aus Leverkusen +++

"Leverkusen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die sehr aggressiv nach vorne verteidigt, so wie wir auch spielen wollen. Unsere Sitzung war sogar etwas länger als sonst, daran sieht man, wie wichtig das Spiel ist. Es macht Spaß, Bayer zuzugucken, wir werden morgen sicher ein gutes Spiel verfolgen können."

🗣 #Flick über den Gegner: "Leverkusen ist eine spielstarke Mannschaft, die sehr gut in den Positionen steht und besetzt. Sie spielen sehr aggressiv und verteidigen nach vorne - ähnlich wie wir."#FCBB04 #packmas pic.twitter.com/dm6vGb2IZs — FC Bayern München (@FCBayern) 29. November 2019

+++ Flick über das Personal +++

"Alle Mann sind an Bord, Alaba ist wieder dazugestoßen. Wir können aus dem Vollen schöpfen."

+++ Gleich geht's los! +++

Hansi Flick kommt im Presseraum an und macht sich bereit. In wenigen Augenblicken startet die PK.

+++ Auf welches Personal setzt Hansi Flick? +++

Spannend ist vor dem Duell gegen Bayer Leverkusen vor allem die Frage, wem Hansi Flick diesmal das Vertrauen schenkt. Während Thomas Müller in Belgrad zunächst nur auf der Bank saß, durfte Coutinho von Beginn an ran. Auch Thiago stand mit Anpfiff auf dem Platz. Zuvor spielte der Spanier in Flicks Plänen allerdings kaum eine Rolle.

+++ Bayern-Stars trainieren dosiert +++

Nach der 6:0-Gala gegen Belgrad haben sich einige Stars des FC Bayern in den letzten Tagen eine schöpferische Pause gegönnt. So trainierten Robert Lewandowski, Benjamin Pavard und auch Alphonso Davies am Donnerstag nicht mit der Mannschaft.

+++ Wie lange bleibt Hansi Flick noch beim FC Bayern? +++

Mit jedem Sieg wächst die Chance, dass Hansi Flick seinen Job als Trainer des FC Bayern über den Winter hinaus behalten darf. Der Ex-Münchner Dietmar Hamann ist sich sogar schon jetzt sicher, dass Flick in Zukunft weiterhin auf der Bank sitzen wird. Mehr dazu gibt's hier -> Hamann: Flick bis zum Sommer ist quasi fix!